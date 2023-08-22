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Деменко высказался об отставке Иржи Ярошика с поста главного тренера «Оренбурга»

Об увольнении чешского специалиста стало известно во вторник, 22 августа.
22 августа 2023 17:43
автор: Глеб Шевяков

Бывший полузащитник «Зенита» Максим Деменко выразил своё отношение по поводу увольнения Иржи Ярошика с должности главного тренера «Оренбурга».

Отметим, что сегодня, 22 августа, стороны расторгли соглашение по обоюдному согласию сторон. На место чеха был назначен испанский специалист Давид Деограсия.

«Тяжело сказать на самом деле. Результата у нас команды сейчас нет. В игре с «Ахматом» было видно, что команда не может продемонстрировать свои лучшие качества. Видимо поэтому такое решение и принято. Я считаю, что могли бы все-таки дать поработать более длительный срок. Тогда о результатах можно было бы говорить точнее» — приводит слова Деменко «Евро-Футбол.Ру».

Напомним, Ярошик руководил «Оренбургом» с июня текущего года. За семь матчей под его руководством «горожане» выиграли один матч, потерпели пять поражения и один раз сыграли вничью.

источник: «Евро-футбол.ру»
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