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В «Локомотиве» прокомментировали продление контрактов с Карпукасом и Морозовым

Оба игрока останутся в столичном клубе.
22 августа 2023 17:53
автор: Александр Кожевников

Спортивный директор «Локомотива» Дмитрий Ульянов высказался о переподписании контрактов с полузащитником Артемом Карпукасом и защитником Евгением Морозовым.

«Мы очень рады, что воспитанники Академии ФК «Локомотив» продолжат выступать за клуб. И Артем Карпукас, и Евгений Морозов являются важными игроками нынешней команды», — цитирует Ульянова официальный сайт железнодорожников.

Новое соглашение Карпукаса рассчитано на четыре года, а Морозова - на три.

В текущем сезоне 21-летний Карпукас сыграл в семи матчах за «Локомотив» (шесть в стартовом составе), 22-летний Морозов имеет аналогичную статистику.

Оба футболиста являются воспитанниками железнодорожников.

источник: ПФК «Локомотив»
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