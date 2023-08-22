В «Локомотиве» прокомментировали продление контрактов с Карпукасом и Морозовым

Спортивный директор «Локомотива» Дмитрий Ульянов высказался о переподписании контрактов с полузащитником Артемом Карпукасом и защитником Евгением Морозовым.

«Мы очень рады, что воспитанники Академии ФК «Локомотив» продолжат выступать за клуб. И Артем Карпукас, и Евгений Морозов являются важными игроками нынешней команды», — цитирует Ульянова официальный сайт железнодорожников.

Новое соглашение Карпукаса рассчитано на четыре года, а Морозова - на три.

В текущем сезоне 21-летний Карпукас сыграл в семи матчах за «Локомотив» (шесть в стартовом составе), 22-летний Морозов имеет аналогичную статистику.

Оба футболиста являются воспитанниками железнодорожников.