Избивший чернокожего арбитра футболист получил пожизненную дисквалификацию

Организатор Северо-Западной лиги 8x8 в Челябинске Сергей Леонченко прокомментировал произошедшую драку с участием чернокожего судьи в матче «Бажова» и «Катрен».

Отметим, по ходу игры футболист «Бажова» Тельман Снджоян был не согласен с решением камерунского арбитра Жоржем Максимом, поэтому вступил в стычку с судьей и нанес ему несколько ударов, затем завязалась драка в результате которой, африканец оказался на газоне.

«Произошла драка на футбольном поле. После этого писали объяснительные участники драки, почему это произошло. Игрока, напавшего на судью, мы пожизненно дисквалифицируем из нашей лиги. Арбитр Жорж Максим, которого избили, работает в нашей лиге чуть ли не с самого начала ее существования, никогда на него не нападали и не избивали. Такое произошло впервые», — приводит слова Леонченко «Спорт-Экспресс».

Добавим, что инцидент произошёл в воскресенье, 20 августа.