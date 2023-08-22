«Манчестер Сити» отказался от покупки Пакета из-за обвинений игрока в ставках

Руководство «Манчестер Сити» не собирается приобретать хавбека «Вест Хэма» Лукаса Пакета. Об этом сообщает Sky Sports.

Как утверждает источник, решение небесно-голубых было принято в связи с тем, что 25-летний полузащитник обвиняется в ставках на матчи чемпионата Англии и в настоящее время проводится расследование по этому делу. Сообщается, что сумма сделки по бразильскому игроку могла составит 80 миллионов фунтов.

Напомним, «Вест Хэм» подписал Пакета в августе 2022 года из «Лиона». В нынешнем сезоне в составе из «молотобойцев» он принял участие в двух играх и отличился одним забитым мячом. Его соглашение с английской командой действует до конца июня 2027 года.