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Барбоза предположил, за какую сумму «Бенфика» готова продать Нереса в «Зенит»

Ранее сообщалось, что сине-бело-голубые заинтересованы в услугах бразильского игрока.
22 августа 2023 18:25
автор: Глеб Шевяков

Португальский агент Паулу Барбоза назвал возможную трансферную стоимость форварда «Бенфики» Давида Нереса для «Зенита».

Ранее появилась информация, что питерская команда рассчитывает приобрести 26-летнего футболиста за 45 миллионов евро.

«Насколько мне известно, «Бенфика» готова продать Нереса в «Зенит» только за 100 миллионов евро. За меньшую сумму португальский клуб продавать бразильца не готов. Может ли «Зенит» сторговаться на 45 миллионов евро? Не думаю, «Бенфика» уже потеряла несколько основных игроков, и не может позволить потерять себе еще одного», — приводит слова португальца Metaratings.ru.

Добавим, Нерес присоединился к «Бенфике» в июле прошлого года. Всего за португальский клуб он сыграл 49 матчей, отличился 12 забитыми мячами и отдал 16 результативных передач. Его соглашение с «орлами» рассчитано до конца сезона-2026/2027.

источник: Metaratings.ru
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