Главный тренер «Вашингтона» рассказал, как Евгений Кузнецов влияет на игру клуба

Главный тренер «Вашингтон Кэпиталз» Спенсер Карбери оценил уровень российского нападающего столичной команды Евгения Кузнецова.

«Я думаю, что он очень, очень важный игрок для нашей команды. То, на что он способен во время его лучшей игры, является мировым классом. Я действительно ценю его стиль и игру, которую он показывает. Есть не так много игроков, которые могут делать то, что может он. Я сделаю всё, чтобы помочь ему вернуться на лучший уровень. Когда он вернулся в Россию, я неоднократно разговаривал с ним. Он здоров и его тренировки пока идут хорошо», — приводит слова канадского специалиста пресс-служба НХЛ.

Добавим, Кузнецов играет за «Вашингтон» на протяжении десяти лет (2013-2023). В прошедшем сезоне НХЛ он провёл 81 матч, в которых забросил 12 шайб и отдал 43 результативные передачи.