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«Мы с Петреску часто выпивали». Пиццелли вспомнил о времени в «Кубани»

Футболист выступал там в начале 10-х годов.
22 августа 2023 18:40
автор: Александр Кожевников

Бывший полузащитник «Кубани» Маркос Пиццелли рассказал о том, как выпивал перед матчами за российский клуб.

«Я как-то разговаривал с нашим тренером по физподготовке Патриком, объяснял ему, что когда у нас поздний матч, то я не могу уснуть ночью или засыпаю очень поздно.

Патрик мне объяснял, что это нормально и что мне нужно пить пиво или вино, это помогает. В тот момент, когда я говорил, что не хочу пить, зашел Петреску, который начал шутить и уговаривать меня, что после матчей нужно обязательно. Потом мы с Петреску часто выпивали», — цитирует Пиццелли Metaratings.

Пиццелли выступал в составе «Кубани» с 2011 по 2013 годы, ещё один сезон он провёл в «Краснодаре». Всего в чемпионате России он провел 37 матчей и забил 8 голов.

источник: Metaratings.ru
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