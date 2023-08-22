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«Ротор» победил «Астрахань»: результаты дня в пути регионов Кубка России

В заключительном матче дня сыграют «Текстильщик» и «Амкал».
22 августа 2023 18:52
автор: Максим Скороходов

«Ротор» в гостевом матче 2-го раунда пути регионов Кубка России победил «Астрахань» со счетом 1:0.

На 35-й минуте забил полузащитник Кирилл Родионов.

В следующем раунде Кубка России «Ротор» сыграет с победителем матча между махачкалинским «Легионом» и «Победой» из Хасавюрта.

Ранее «Рязань» обыграл «Космос» (2:1), «Амкар-Пермь» прошел по пенальти «Торпедо Миасс» (0:0, 5:4), «Леон Сатурн» победил «Сахалинец» (2:0), а «Челябинск» был сильнее «Иртыша» (1:0).

В 19:00 мск начнется матч между «Текстильщиком» и «Амкалом».

источник: «Советский спорт»
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