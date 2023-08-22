Алан Дзагоев проводит тренировки с основной командой ЦСКА

Бывший полузащитник «Рубина» Алан Дзагоев поддерживает физическую форму на базе ЦСКА, тренируясь с футболистами московской команды.

«Клуб с радостью предоставил Алану эту возможность, пока он находится в поисках новой команды», — пишет пресс-служба красно-синих.

По окончании сезона-2022/2023 Дзагоев покинул «Рубин» и с тех пор находится в статусе свободного агента. 33-летний игрок на протяжении 14 лет играл в составе ЦСКА. Он является трёхкратным чемпионом России и четырёхкратным обладателем Кубка и Суперкубка страны.