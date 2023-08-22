Спортивный директор «Оренбурга» объяснил назначение Деограсии на пост главного тренера

Спортивный директор «Оренбурга» Дмитрий Андреев, рассказал, почему на пост главного тренера был назначен Давид Деограсия Маркез.

Испанский специалист ранее работал в «Депортиво Ла-Корунья», «Сарагосе», «Валенсии», а также в чемпионатах Таиланда, Марокко и Беларуси. До настоящего времени Давид Деограсия возглавлял Академию ФК «Оренбург».

«Во‑первых, он знает эту команду. Знает, в какой футбол играл «Оренбург» в том чемпионате и во что сейчас играет. Видит проблемные места, знает игроков. Плюс, мы знаем, как он работает. Убедились за эти полгода, которые он работает в академии. Характер человека, цели, задачи — все это у нас в принципе совпадает. Поэтому и было принято такое решение», - приводит «Матч ТВ» слова Андреева.

После пяти туров Российской премьер-лиги «Оренбург» замыкает турнирную таблицу, набрав одно очко.