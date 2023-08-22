Дзагоев отказался осуждать Марио Фернандеса за переход в «Зенит» 

Экс-хавбек ЦСКА Алан Дзагоев прокомментировал переход своего бывшего партнера по московскому клубу Марио Фернандеса в «Зенит».

«Хорошо знаю Марио, очень добрый парень. Не знаю всей правды, не возьмусь за него говорить плохого. Было бы логичнее, если бы он перешел в ЦСКА. Он — топовый игрок и топовый человек. Что повлияло на переход в «Зенит»? Не зная подробностей, не берусь судить», — приводит слова Дзагоева «Матч ТВ».

Добавим, Фернандес выступал за ЦСКА с 2012 по 2022 год. Летом прошлого года он приостановил карьеру и контракт с армейцами, а в январе 2023 года возобновил выступления в составе «Интернасьонала». В апреле того же года 32-летний игрок расторг соглашение с бразильским клубом и стал свободным агентом.

Текущим летом бразильский защитник присоединился к «Зениту». За сине-бело-голубых он отыграл пять матчей и не отметился результативными действиями.