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Дзагоев отказался осуждать Марио Фернандеса за переход в «Зенит» 

Ранее бразилец на протяжении десяти лет играл за ЦСКА. 
22 августа 2023 19:21
автор: Глеб Шевяков

Экс-хавбек ЦСКА Алан Дзагоев прокомментировал переход своего бывшего партнера по московскому клубу Марио Фернандеса в «Зенит».

«Хорошо знаю Марио, очень добрый парень. Не знаю всей правды, не возьмусь за него говорить плохого. Было бы логичнее, если бы он перешел в ЦСКА. Он — топовый игрок и топовый человек. Что повлияло на переход в «Зенит»? Не зная подробностей, не берусь судить», — приводит слова Дзагоева «Матч ТВ».

Добавим, Фернандес выступал за ЦСКА с 2012 по 2022 год. Летом прошлого года он приостановил карьеру и контракт с армейцами, а в январе 2023 года возобновил выступления в составе «Интернасьонала». В апреле того же года 32-летний игрок расторг соглашение с бразильским клубом и стал свободным агентом.

Текущим летом бразильский защитник присоединился к «Зениту». За сине-бело-голубых он отыграл пять матчей и не отметился результативными действиями.

источник: Телеканал «Матч ТВ»
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