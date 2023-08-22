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Уткин – о назначении Ярошика: менеджмент «Оренбурга» допустил классическую ошибку

Известный блогер отреагировал на последние события в клубе.
22 августа 2023 20:22
автор: Артур Гичунцев

Блогер и журналист Василий Уткин прокомментировал решение «Оренбурга» уволить Иржи Ярошика с должности главного тренера.

Ранее сообщалось, что чешский специалист, приглашенный по рекомендации Марцела Лички, ушел из команды по семейным обстоятельствам. Его дочь получила перелом и оказалась в реанимации.

«Мне кажется, клуб «Оренбург» поступает некрасиво, называя причиной отставки Ярошика семейные обстоятельства. Причина одна – провал (в том числе и провал выбора).

Между тем менеджмент «Оренбурга» допустил классическую ошибку: нанял на смену руководителю того, кого уходящий босс рекомендовал. Это описано во многих переизданиях учебников бизнеса, это проверено десятилетиями; так поступать просто вообще никогда нельзя. Нельзя – и все», – написал Уткин в соцсети.

Под руководством Ярошика «Оренбург» провел в РПЛ 5 матчей и потерпел 4 поражения. Еще одна встреча завершилась вничью.

источник: «Советский спорт»
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