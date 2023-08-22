Состоялась презентация мяча Лиги чемпионов на предстоящий сезон (фото)

Немецкая компания Adidas презентовала официальный мяч для футбольных матчей Лиги чемпионов сезона-2023/2024. Об этом сообщает пресс-служба УЕФА.

По словам дизайнеров, вдохновением для создания мяча стал гимн еврокубковых соревнований.

УЕФА

«Дизайн официального мяча для главного еврокубка отражает на серебристо-металлическом фоне по букве из моментально узнаваемого припева гимна турнира на каждой из 12 звезд в необычном каллиграфическом стиле. Визуальное представление музыкальных тонов знаменитой песни окрашивает звезды в королевский пурпурный, красный и синий — цвета, специально выбранные как символ футбольных королей, сражающихся за вожделенный трофей Лиги чемпионов», — пишет пресс-служба футбольной организации.

Матчи группового этапа Лиги чемпионов сезона-2023/2024 начнутся 19 сентября. В прошлом сезоне этот турнир выиграл английский «Манчестер Сити», обыгравший в финале итальянский «Интер» (1:0).