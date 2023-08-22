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Клаудиньо рассказал, как «Зенит» справляется после ухода Малкома

В прошедшее межсезонье бразилец перебрался в Саудовскую Аравию.
22 августа 2023 20:49
автор: Глеб Шевяков

Полузащитник «Зенита» Клаудиньо рассказал, как изменилась игра питерской команды после ухода нападающего Малкома.

Отметим, что нынешним летом 26-летнего футболиста купил «Аль-Хиляль» за 60 миллионов евро.

«Малком — хороший игрок. Он делал результат в «Зените». Но сейчас он ушёл и мы должны играть без него, и как вы видите мы делаем хорошую работу», — приводит слова Клаудиньо «Чемпионат».

Добавим, в минувшем сезоне Малком в составе «Зенита» принял участие в 33 играх, забил 26 голов и отдал семь результативных передач. По итогам розыгрыша РПЛ он стал лучшим футболистом и бомбардиром турнира.

источник: Чемпионат.com
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