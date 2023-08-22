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«Ливерпуль» огласил окончательное решение по красной карточке Макаллистера

Аргентинец был удален в дебютном матче за «красных».
22 августа 2023 20:57
автор: Артур Гичунцев

«Ливерпуль» добился отмены красной карточки Алексиса Макаллистера, полученной в матче 2-го тура АПЛ против «Борнмута» (3:1).

Аргентинец, для которого эта встреча стала дебютной в составе «красных», был удален с поля на 58-й минуте: он нарушил правила на Райане Кристи.

Таким образом, хавбек должен был пропустить матчи с «Ньюкаслом», «Астон Виллой» и «Вулверхэмптоном».

24-летний Макаллистер был куплен у «Брайтона» за 42 млн евро. Он является чемпионом мира 2022 года в составе сборной Аргентины.

источник: ФК «Ливерпуль»
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