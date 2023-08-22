«Текстильщик» — «Амкал»: основное время закончилось вничью

Завершилось основное время матча 2-го раунда Пути регионов Кубка России, в котором «Текстильщик» принимает на своём поле медийный клуб «Амкал».

Отметим, что за два проведённых тайма счёт на табло так и не был открыт. Соперники определят победителя в серии пенальти.

С 49-й минуты гости играли вдесятером, так как с поля был удалён Евгений Маричев.

Добавим, в прошлом раунде кубкового турнира «Амкал» одолел «Красное знамя» со счётом 3:2. Для «Текстильщика» соревнования начались с игры против медиаклуба Германа Попкова.