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«Текстильщик» — «Амкал»: основное время закончилось вничью

Команды определят, кто пройдёт в следующий этап Кубка России, в серии пенальти.
«Текстильщик» — «Амкал»: основное время закончилось вничью
22 августа 2023 20:57
автор: Глеб Шевяков
автор фото: ФК "Текстильщик"

Завершилось основное время матча 2-го раунда Пути регионов Кубка России, в котором «Текстильщик» принимает на своём поле медийный клуб «Амкал».

Отметим, что за два проведённых тайма счёт на табло так и не был открыт. Соперники определят победителя в серии пенальти.

С 49-й минуты гости играли вдесятером, так как с поля был удалён Евгений Маричев.

Добавим, в прошлом раунде кубкового турнира «Амкал» одолел «Красное знамя» со счётом 3:2. Для «Текстильщика» соревнования начались с игры против медиаклуба Германа Попкова.

источник: «Советский спорт»
«Текстильщик» обыграл «Амкал» в серии пенальти и вышел в следующий этап Кубка России
В основное время команды не забили голов.
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