«Текстильщик» обыграл «Амкал» в серии пенальти и вышел в следующий этап Кубка России

«Текстильщик» пробился в 3-й раунд Кубка России, обыграв в серии 11-метровых ударов «Амкал».

В основное время встречи счёт не был открыт.

В серии пенальти сильнее оказались хозяева поля, победив в ней медийную команду со счётом 4:3.

С 49-й минуты гости играли вдесятером, так как с поля был удалён полузащитник Евгений Маричев.

Добавим, в прошлом раунде кубкового турнира «Амкал» одолел «Красное знамя» со счётом 3:2. Для «Текстильщика» соревнования начались с игры против медиаклуба Германа Попкова.

Кубок России.

Пути регионов.

2-й раунд.

«Текстильщик» – «Амкал» – 0:0 (0:0)

Серия пенальти: 4-3.