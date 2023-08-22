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«Текстильщик» обыграл «Амкал» в серии пенальти и вышел в следующий этап Кубка России

В основное время команды не забили голов.
«Текстильщик» обыграл «Амкал» в серии пенальти и вышел в следующий этап Кубка России
22 августа 2023 21:09
автор: Глеб Шевяков
автор фото: ФК "Текстильщик"

«Текстильщик» пробился в 3-й раунд Кубка России, обыграв в серии 11-метровых ударов «Амкал».

В основное время встречи счёт не был открыт.

В серии пенальти сильнее оказались хозяева поля, победив в ней медийную команду со счётом 4:3.

С 49-й минуты гости играли вдесятером, так как с поля был удалён полузащитник Евгений Маричев.

Добавим, в прошлом раунде кубкового турнира «Амкал» одолел «Красное знамя» со счётом 3:2. Для «Текстильщика» соревнования начались с игры против медиаклуба Германа Попкова.

Кубок России.

Пути регионов.

2-й раунд.

«Текстильщик» – «Амкал» – 0:0 (0:0)

Серия пенальти: 4-3.

источник: «Советский спорт»
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