Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Маунт пропустит следующий матч АПЛ из-за травмы

Хавбек «Манчестер Юнайтед» Мейсон Маунт из-за повреждения пропустит ближайший матч чемпионата Англии с «Ноттингем Форест». Об этом сообщает пресс-служба «красных дьяволов».

Встреча состоится в субботу, 26 августа.

«Ожидается, что из-за этой небольшой жалобы Маунт не будет играть до международного перерыва в следующем месяце», — написано в заявлении английского клуба.

Маунт является воспитанником «Челси». 24-летний футболист присоединился к «Манчестер Юнайтед» в прошедшее межсезонье. С тех пор за команду Эрика тен Хага он провёл два матча. Согласно порталу Transfermarkt, его рыночная стоимость составляет 60 миллионов евро.