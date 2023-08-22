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Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Маунт пропустит следующий матч АПЛ из-за травмы

26 августа манкуинанцы сыграют с «Ноттингем Форест».
22 августа 2023 22:27
автор: Глеб Шевяков

Хавбек «Манчестер Юнайтед» Мейсон Маунт из-за повреждения пропустит ближайший матч чемпионата Англии с «Ноттингем Форест». Об этом сообщает пресс-служба «красных дьяволов».

Встреча состоится в субботу, 26 августа.

«Ожидается, что из-за этой небольшой жалобы Маунт не будет играть до международного перерыва в следующем месяце», — написано в заявлении английского клуба.

Маунт является воспитанником «Челси». 24-летний футболист присоединился к «Манчестер Юнайтед» в прошедшее межсезонье. С тех пор за команду Эрика тен Хага он провёл два матча. Согласно порталу Transfermarkt, его рыночная стоимость составляет 60 миллионов евро.

источник: ФК «Манчестер Юнайтед»
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