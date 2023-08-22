В «Зените» высказались о возможном интересе клуба к Давиду Нересу

Председатель правления «Зенита» Александр Медведев прокомментировал новость о том, что питерский клуб желает подписать форварда «Бенфики» Давида Нереса.

Ранее появилась информация, что петербуржцы готовятся сделать предложение португальской команде по 26-летнему футболисту в размере 45 миллионов евро и намерены отправиться в Лиссабон на переговоры.

«Слухи ходят тут и там», — приводит слова Медведева «РИА Новости».

Нерес присоединился к «Бенфике» в июле прошлого года. Всего за португальский клуб он сыграл 49 матчей, отличился 12 забитыми мячами и отдал 16 результативных передач. Его соглашение с «орлами» рассчитано до конца сезона-2026/2027.