ФутболХоккейММАФигурное катаниеФормула-1>x
Life & StyleАвто/МотоБаскетболБиатлонБобслейБоксВелоспортВолейболВольная борьбаГандболКиберспортЛегкая атлетикаЛыжный спортТеннисУниверсиадаФехтованиеШахматы

Футболистка Эрмосо отказалась защищать Рубиалеса после скандального поцелуя

Инцидент произошёл во время празднования чемпионства женской сборной Испании.
22 августа 2023 22:58
автор: Глеб Шевяков

Полузащитник женской сборной Испании Дженни Эрмосо отказалась содействовать главе RFEF Луису Рубиалесу после его скандального поцелуя, а его высказывание о проявлении дружбы ей приписал функционер. Об этом сообщает Relevo.

20 августа национальная команда Испании одолела Англию со счётом 1:0 в финале чемпионата мира, который прошёл в Австралии и Новой Зеландии, и впервые в своей истории выиграла мундиаль. Во время церемонии награждения Рубиалес, радуясь триумфу сборной, обнимал испанских футболисток, а затем поцеловал в губы Эрмосо.

Как утверждает источник, Рубиалес обратился с просьбой к испанке записать совместный ролик в аэропорту Дохи, в котором он бы принёс ей извинения и объяснил эту скандальную ситуацию, однако получил отказ со стороны футболистки, поэтому записывал видео один. Высказывание о «жесте дружбы» было приписано девушке Рубиалесом и медиаотделом RFEF.

45-летний функционер является главой Испанской федерации футбола с мая 2018 года.

источник: Relevo
«Антверпен» в меньшинстве победил АЕК в первом матче квалификации плей-офф Лиги чемпионов
Команды борются за право выступать в групповом этапе турнира.
22.08.2023 23:57
Футбол
автор: Глеб Шевяков
«Копенгаген» обыграл «Ракув» в первом матче плей-офф квалификации Лиги чемпионов
Датчанам удалось добыть победу благодаря автоголу соперника.
22.08.2023 23:56
Футбол
автор: Глеб Шевяков
«Рейнджерс» не удержал победу над «ПСВ» в первом матче раунда плей-офф Лиги чемпионов
«Рейнджерс» не удержал победу над «ПСВ» в первом матче раунда плей-офф Лиги чемпионов
Шотландцы дважды выходили вперед, но соперник находил силы отыграться.
22.08.2023 23:55
Футбол
автор: Александр Шульгин
«Текстильщик» провозгласил себя «убийцей медиафутбола» после победы над «Амкалом»
Во вторник, 22 августа, команда из Иваново обыграла медийный клуб в Кубке России.
22.08.2023 23:10
Футбол
автор: Глеб Шевяков
Шишкин объяснил, почему «Спартак» не готов к конкуренции с «Зенитом»
По словам экс-игрока, у красно-белых серьёзные проблемы в обороне.
22.08.2023 23:03
Футбол
автор: Артур Гичунцев
Дзагоев заявил, что Рахимов хотел оставить его в «Рубине»
Дзагоев заявил, что Рахимов хотел оставить его в «Рубине»
Однако в руководстве не поддержали тренера.
22.08.2023 22:40
Футбол
автор: Артур Гичунцев
В «Зените» высказались о возможном интересе клуба к Давиду Нересу
Ранее сообщалось, что сине-бело-голубые хотят приобрести игрока «Бенфики».
22.08.2023 22:37
Футбол
автор: Глеб Шевяков
Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Маунт пропустит следующий матч АПЛ из-за травмы
26 августа манкуинанцы сыграют с «Ноттингем Форест».
22.08.2023 22:27
Футбол
автор: Глеб Шевяков
О компании Реклама на сайте Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2023г. Все права защищены.