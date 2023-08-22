Футболистка Эрмосо отказалась защищать Рубиалеса после скандального поцелуя

Полузащитник женской сборной Испании Дженни Эрмосо отказалась содействовать главе RFEF Луису Рубиалесу после его скандального поцелуя, а его высказывание о проявлении дружбы ей приписал функционер. Об этом сообщает Relevo.

20 августа национальная команда Испании одолела Англию со счётом 1:0 в финале чемпионата мира, который прошёл в Австралии и Новой Зеландии, и впервые в своей истории выиграла мундиаль. Во время церемонии награждения Рубиалес, радуясь триумфу сборной, обнимал испанских футболисток, а затем поцеловал в губы Эрмосо.

Как утверждает источник, Рубиалес обратился с просьбой к испанке записать совместный ролик в аэропорту Дохи, в котором он бы принёс ей извинения и объяснил эту скандальную ситуацию, однако получил отказ со стороны футболистки, поэтому записывал видео один. Высказывание о «жесте дружбы» было приписано девушке Рубиалесом и медиаотделом RFEF.

45-летний функционер является главой Испанской федерации футбола с мая 2018 года.