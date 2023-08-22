Шишкин объяснил, почему «Спартак» не готов к конкуренции с «Зенитом»

Бывший футболист «Спартака» Роман Шишкин дал комментарий после поражения от «Зенита» (1:3) в 5-м туре РПЛ.

По словам экс-игрока, красно-белые не в состоянии конкурировать с питерским клубом из-за серьёзных проблем в обороне. Он считает, что московский гранд допустил ошибку, пригласив парагвайца Алексиса Дуарте. Кроме того, Шишкин заявил, что Георгий Джикия перестал играть на прежнем уровне.

«Спартак» пока просто не готов к таким большим матчам, не готов играть на должном уровне, выигрывать и брать очки в подобных ключевых встречах. А игра в сезоне с «Зенитом» – главная. Обидно, что так – два поражения после хорошего старта. Надеюсь, команда встряхнётся и наконец будет меньше пропускать», – добавил Шишкин в интервью «РБ-Спорт».

В данный момент «Спартак» занимает 6-е место в РПЛ, набрав 9 очков. Следующий матч москвичи проведут 26 августа против «Ахмата».