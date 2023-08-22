«Рейнджерс» не удержал победу над «ПСВ» в первом матче раунда плей-офф Лиги чемпионов

В первом матче раунда плей-офф Лиги чемпионов шотландский «Рейнджерс» на своем поле сыграл вничью с «ПСВ» из Нидерландов.
Встреча завершилась вничью 2:2. В составе хозяев отличились Абдалла Сима и Рабби Матондо. Гости ответили точными ударами Ибрахима Сангаре и Люка де Йонга.
Ответный матч пройдет через неделю, 29 августа, в Эйндховене.
Лига чемпионов
Раунд плей-офф. 1-й матч
«Рейнджерс» (Глазго, Шотландия) - «ПСВ» (Эйндховен, Нидерланды) - 2:2 (1:0)
Голы: Сима, 45; Матондо, 77 - Сангаре, 61; де Йонг, 80.
источник: «Советский спорт»