«Рейнджерс» не удержал победу над «ПСВ» в первом матче раунда плей-офф Лиги чемпионов

В первом матче раунда плей-офф Лиги чемпионов шотландский «Рейнджерс» на своем поле сыграл вничью с «ПСВ» из Нидерландов.

Встреча завершилась вничью 2:2. В составе хозяев отличились Абдалла Сима и Рабби Матондо. Гости ответили точными ударами Ибрахима Сангаре и Люка де Йонга.

Ответный матч пройдет через неделю, 29 августа, в Эйндховене.

Лига чемпионов

Раунд плей-офф. 1-й матч

«Рейнджерс» (Глазго, Шотландия) - «ПСВ» (Эйндховен, Нидерланды) - 2:2 (1:0)

Голы: Сима, 45; Матондо, 77 - Сангаре, 61; де Йонг, 80.