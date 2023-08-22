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«Рейнджерс» не удержал победу над «ПСВ» в первом матче раунда плей-офф Лиги чемпионов

Шотландцы дважды выходили вперед, но соперник находил силы отыграться.
«Рейнджерс» не удержал победу над «ПСВ» в первом матче раунда плей-офф Лиги чемпионов
22 августа 2023 23:55
автор: Александр Шульгин
автор фото: Getty Images

В первом матче раунда плей-офф Лиги чемпионов шотландский «Рейнджерс» на своем поле сыграл вничью с «ПСВ» из Нидерландов.

Встреча завершилась вничью 2:2. В составе хозяев отличились Абдалла Сима и Рабби Матондо. Гости ответили точными ударами Ибрахима Сангаре и Люка де Йонга.

Ответный матч пройдет через неделю, 29 августа, в Эйндховене.

Лига чемпионов
Раунд плей-офф. 1-й матч
«Рейнджерс» (Глазго, Шотландия) - «ПСВ» (Эйндховен, Нидерланды) - 2:2 (1:0)
Голы: Сима, 45; Матондо, 77 - Сангаре, 61; де Йонг, 80.

источник: «Советский спорт»
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