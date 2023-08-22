«Антверпен» в меньшинстве победил АЕК в первом матче квалификации плей-офф Лиги чемпионов

«Антверпен» на своём поле одержал победу над АЕКом в первом матче финальной квалификации к Лиге чемпионов сезона-2023/2024.

Бельгийский клуб обыграл гостей со счётом 1:0. Автором единственного забитого мяча стал нападающий хозяев Винсент Янссен (16-я минута).

На 51-й минуте встречи бельгийцы остались в меньшинстве. Красную карточку заработал фланговый защитник Йелле Батай.

Ответная встреча в рамках еврокубковой квалификации между АЕКом и «Антверпеном» пройдёт на «ОПАП Арене» в Афинах. Матч запланирован на 30 августа и начнётся в 22:00 по московскому времени.

Лига чемпионов.

Квалификация.

Плей-офф.

Первый матч.

«Антверпен» (Бельгия) – АЕК (Греция) – 1:0 (1:0)

Гол: Янссен, 16.