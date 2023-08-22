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«Копенгаген» обыграл «Ракув» в первом матче плей-офф квалификации Лиги чемпионов

Датчанам удалось добыть победу благодаря автоголу соперника.
22 августа 2023 23:56
автор: Глеб Шевяков

Футболисты «Копенгагена» на выезде победили «Ракув» в первом матче финального квалификационного этапа Лиги чемпионов-2023/2024.

Очная встреча завершилась со счётом 1:0 в пользу гостей.

На девятой минуте матча защитник домашней команды Богдан Раковицан отправил мяч в собственные ворота. Этот автогол принёс датскому клубу победу.

Ответный матч «Копенгагена» с «Ракувом» в рамках квалификации Лиги чемпионов состоится на арене «Паркен» в Дании 30 августа. Победитель двухматчевого противостояния отправится в групповой этап турнира.

Лига чемпионов.

Квалификация.

Плей-офф.

Первый матч.

«Ракув» (Польша) – «Копенгаген» (Дания) – 0:1 (0:1)

Гол: Раковицан, 9 (автогол).

источник: «Советский спорт»
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