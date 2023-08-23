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Тиньков считает, что футболистам «Краснодара» плевать на владельца клуба Галицкого

Клуб был создан в феврале 2008 года.
Тиньков считает, что футболистам «Краснодара» плевать на владельца клуба Галицкого
23 августа 2023 08:17
автор: Александр Поволоцкий
автор фото: РИА Новости

Российский предприниматель Олег Тиньков дал оценку поведению игроков по отношению к владельцу «Краснодара» Сергею Галицкому.

В текущем сезоне клуб набрал 13 очков после пяти матчей и лидирует в турнирной таблице.

«Мaльчики, когда начинают хорошо пинать, они тут жe заключают контракты с другими командами и уeзжают оттуда. И плевать им нa этого Галицкого, что он нa них потратился и душу вложил. Потому что спoртсмены — и это, справедливости рaди, нормально, — они все продaжные», — заявил бизнесмен на YouTube-канале журналиста Виктора Кравченко.

В 6-м туре подопечные Владимира Ивича сыграют на выезде с «Факелом». Встреча состоится 25 августа.

источник: «Советский спорт»
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