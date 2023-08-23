«Аль-Иттихад» намерен приобрести Мохамеда Салаха за рекордную для Саудовской Аравии сумму

Сегодня, 23 августа, популярный спортивный обозреватель Руди Галетти, сообщает о том, что клуб «Аль-Иттихад» предпринял ещё одну попытку приобрести Мохамеда Салаха у «Ливерпуля».

Согласно данным источника, команда из Джидды готова заплатить за 31-летнего египетского нападающего более 90 млн евро.

Если «Ливерпуль» даст согласие, то эта сделка станет самой дорогостоящей в истории Саудовской Про-лиги.

Текущий контракт Салаха с мерсисайдцами рассчитан до середины 2025 года. Согласно данным Transfermarkt, его рыночная стоимость оценивается в 65 млн евро.