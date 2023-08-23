Хавбек «ПСЖ» Верратти не вступал в переговоры с «Аль-Ахли»

Стало известно, с каким клубом из Саудовской Аравии вел переговоры полузащитник «ПСЖ» Марко Верратти.

Как сообщает на своей странице в соцсети инсайдер Фабрицио Романо, 30-летний футболист не общался по поводу трансфера с представителями «Аль-Ахли». Единственная команда, с которой вёл переговоры Верратти, это «Аль-Хиляль».

Итальянский футболист согласовал условия контракта с этим клубом в начале августа.

Отметим, что в текущем сезоне Марко не выходил на поле в составе «ПСЖ».