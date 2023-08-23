Экс-игрок «Краснодара» Пиззелли считает, что Захарян и Коваленко ошиблись, выбрав Россию

38-летний экс-футболист сборной Армении Маркос Пиззелли, ранее выступавший за «Кубань» и «Краснодар», заявил, что Арсен Захарян и Александр Коваленко ощиблись, выбрав сборную России.

«Выбор Захаряна и Коваленко стал для меня сюрпризом. Плохо, когда армянские футболисты выбирают другую сборную. Меня это расстроило, ведь я сам армянин. Я думаю, что они допустили ошибку. Но я должен уважать их выбор» — цитирует Пиззелли Metaratings.

Напомним, Маркос Пиззелли родился и рос в Бразилии, однако в 2006 году в 22-летнем возрасте стал выступать за клуб «Арарат». Вскоре он принял армянское гражданство и выступал за сборную Армению.