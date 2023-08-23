Кевин Де Брёйне подарил своим одноклубникам платиновые iPhone

Сегодня, 23 августа, ESPN сообщает о том, что бельгийский полузащитник Кевин Де Брёйне, выступающий за «Манчестер Сити», сделал подарки всем своим одноклубникам.

По данным источника, 32-летний футболист решил поздравить игроков «горожан» с завоеванным в прошлом сезоне «треблом». По этому случаю Де Брёйне подарил каждому представителю «Сити» платиновый смартфон Apple iPhone.

В прошлом сезоне подопечные Хосепа Гвардиолы завоевали Кубок Англии, золото АПЛ и выиграли Лигу чемпионов.

За сезон-2022/23 на счету Кевина Де Брёйне 32 матча, семь голов и 16 результативных передач.