Роналду прокомментировал выход своего «Аль-Насра» в азиатскую Лигу чемпионов

Форвард саудовского «Аль-Насра» Криштиану Роналду отреагировал на выход своей команды основную стадию азиатской Лиги чемпионов

В матче квалификационного раунда его клуб одержал волевую победу над «Шабабом Аль-Ахли» со счётом 4:2. Криштиану Роналду отметился голевой передачей.

«Сложная игра, но важная для выхода в азиатскую Лигу чемпионов победа! Всегда сохраняйте веру до конца! Никогда не сдавайтесь!» – написал Роналду в своих соцсетях.

Напомним, что Криштиану присоединился к «Аль-Насру» в декабре 2022 года. Его заработная плата составляет 200 миллионов евро за сезон.