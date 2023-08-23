«Зенит» предложит 25 млн евро за нападающего «Фламенго» Педро Абреу

Сегодня, 23 августа, издание Globo сообщает о том, что 26-летний бразилец Педро Абреу, выступающий за «Фламенго» на позиции форварда, может перейти в РПЛ.

Согласно данным источника, «Зенит» провел переговоры с агентами игрока. Отмечается, что сине-бело-голубые готовы предложить за нападающего 25 млн евро. Однако официальных переговоров между клубами ещё не было.

Ранее сообщалось, что Педро Абреу интересен ряду клубов из Саудовской Аравии.

В минувшем сезоне бразилец провёл за «Фламенго» 41 игру и оформил 27 забитых голов. Согласно данным портала Transfermarkt, рыночная стоимость Педро Абреу составляет 22 млн евро.