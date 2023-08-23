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«Ничего позитивно». Тренер «Акрона» критически высказался о шоу Дзюбы и Слуцкого

В программе они шутят над приглашенными гостями.
23 августа 2023 09:30
автор: Александр Поволоцкий

Главный тренер «Акрона» Евгений Калешин негативно высказался о YouTube-шоу форварда «Локомотива» Артема Дзюбы и бывшего наставника сборной России Леонида Слуцкого.

Напомним, что программа называется «Ну, так нельзя». Зрители критиковали Дзюбу и Слуцкого за излишнее количество нецензурной лексики.

«Готов ли посетить их шоу? Не готов. Не хочу никого осуждать, но развлекательное шоу Слуцкого, где используется ненормативная лексика, это не про футбол. И ничего позитивного оно не несет», — цитируют Калешина «РИА Новости».

Отметим, что на данный момент «Акрон» лидирует в таблице Первой лиги, набрав 13 очков в шести матчах.

источник: «РИА Новости»
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