«Ничего позитивно». Тренер «Акрона» критически высказался о шоу Дзюбы и Слуцкого

Главный тренер «Акрона» Евгений Калешин негативно высказался о YouTube-шоу форварда «Локомотива» Артема Дзюбы и бывшего наставника сборной России Леонида Слуцкого.

Напомним, что программа называется «Ну, так нельзя». Зрители критиковали Дзюбу и Слуцкого за излишнее количество нецензурной лексики.

«Готов ли посетить их шоу? Не готов. Не хочу никого осуждать, но развлекательное шоу Слуцкого, где используется ненормативная лексика, это не про футбол. И ничего позитивного оно не несет», — цитируют Калешина «РИА Новости».

Отметим, что на данный момент «Акрон» лидирует в таблице Первой лиги, набрав 13 очков в шести матчах.