Агент Чавеса: финансовый вопрос перехода полузащитника в «Динамо» решен

Агент полузащитника «Пачуки» Луиса Чавеса рассказал о деталях трансфера игрока в «Динамо».

Ранее появилась информация, что 27-летний футболист может прилететь в Москву завтра или в пятницу.

«Дeньги за трансфер дошли, финaнсовый вопрос перехода Чавесa решен», — приводит «Спорт-Экспресс» слова Клаудио Курти.

Отмечается, соглашение «Динамо» с хавбеком будет рассчитано на четыре года. За «Пачуку» Чавес провел 143 матча, в которых забил 14 голов и отдал 12 результативных передач.