ФутболХоккейММАФигурное катаниеФормула-1>x
Life & StyleАвто/МотоБаскетболБиатлонБобслейБоксВелоспортВолейболВольная борьбаГандболКиберспортЛегкая атлетикаЛыжный спортТеннисУниверсиадаФехтованиеШахматы

Владимир Быстров: Ярошик успел разобрать «Оренбург», команда была не похожа на себя

Новым главным тренером оренбургского клуба стал Давид Деограсия.
23 августа 2023 10:00
автор: Виталий Овсянников

Экс-полузащитник сборной России Владимир Быстров, также известный по выступлениям за «Спартак» и «Зенит», считает, что Иржи Ярошик развалил «Оренбург».

Напомним, вчера, 22 августа, чешский специалист был уволен с поста наставника южноуральской команды. По официальным данным причиной его ухода были семейные обстоятельства. Новым главным тренером оренбургского клуба стал Давид Деограсия.

«Ярошик успел разобрать «Оренбург». Команда была абсолютно не похожа на себя — не та, какой мы привыкли ее видеть в домашних матчах. Не знаю, его это вина или нет. Возможно, чеху не хватило опыта. Каждый тренер индивидуален, и вроде команда одна, но требования — разные», — цитирует Быстрова «Матч ТВ».

По итогам 5-ти туров РПЛ «Оренбург» набрал всего одно очко. На текущий момент команда располагается на последнем 16-м месте в турнирной таблице чемпионата России.

источник: Телеканал «Матч ТВ»
«Фламенго» не хочет отпускать Педро Абреу в «Зенит»
Ранее сообщалось, что российский клуб готов заплатить за бразильца 25 млн евро.
23.08.2023 10:14
Футбол
автор: Виталий Овсянников
«Зенит» предложит 25 млн евро за нападающего «Фламенго» Педро Абреу
Санкт-петербургский клуб продолжает искать замену Малкому.
23.08.2023 09:40
Футбол
автор: Виталий Овсянников
«Ничего позитивно». Тренер «Акрона» критически высказался о шоу Дзюбы и Слуцкого
В программе они шутят над приглашенными гостями.
23.08.2023 09:30
Футбол
автор: Александр Поволоцкий
Роналду прокомментировал выход своего «Аль-Насра» в азиатскую Лигу чемпионов
В решающем матче португалец оформил ассист.
23.08.2023 09:20
Футбол
автор: Виталий Овсянников
Форвард «Интер Майами» Месси возглавил рейтинг самых дорогих футболистов MLS
Нападающий уже завоевал с клубом один трофей.
23.08.2023 09:10
Футбол
автор: Александр Поволоцкий
О компании Реклама на сайте Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2023г. Все права защищены.