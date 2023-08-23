Владимир Быстров: Ярошик успел разобрать «Оренбург», команда была не похожа на себя

Экс-полузащитник сборной России Владимир Быстров, также известный по выступлениям за «Спартак» и «Зенит», считает, что Иржи Ярошик развалил «Оренбург».

Напомним, вчера, 22 августа, чешский специалист был уволен с поста наставника южноуральской команды. По официальным данным причиной его ухода были семейные обстоятельства. Новым главным тренером оренбургского клуба стал Давид Деограсия.

«Ярошик успел разобрать «Оренбург». Команда была абсолютно не похожа на себя — не та, какой мы привыкли ее видеть в домашних матчах. Не знаю, его это вина или нет. Возможно, чеху не хватило опыта. Каждый тренер индивидуален, и вроде команда одна, но требования — разные», — цитирует Быстрова «Матч ТВ».

По итогам 5-ти туров РПЛ «Оренбург» набрал всего одно очко. На текущий момент команда располагается на последнем 16-м месте в турнирной таблице чемпионата России.