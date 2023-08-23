Защитник «Динамо» Лаксальт ответил на вопрос о безопасности в Москве

Защитник «Динамо» Диего Лаксальт высказался относительно того, чувствует ли он себя безопасно в Москве.

Напомним, что уже бывший футболист бело-голубых Матиас Норманн покинул столицу России после атаки дронов на здания в Москва-Сити.

«Что касается меня, мне не страшно. Моя жена и дочь здесь. Если они чувствуют себя хорошо, то я тоже. Я не живу в Москва-Сити. Если бы я чувствовал опасность, несомненно уехал бы. Но это не тот случай», — приводит «Спорт-Экспресс» слова Лаксальта.

Отметим, что Норманн подписал контракт с саудовским клубом «Аль-Раед».