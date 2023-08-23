«Фламенго» не хочет отпускать Педро Абреу в «Зенит»

Сегодня, 23 августа, издание UOL сообщает о том, что бразильский клуб «Фламенго» сделает все возможное, чтобы удержать форварда Педро Абреу в своём составе.

Согласно данным источника, команда не горит желанием продавать своего лидера и рассчитывает на его услуги в следующем сезоне.

Ранее сообщалось, что Зенит» провел переговоры с агентами игрока. Отмечалось, что сине-бело-голубые готовы предложить за нападающего 25 млн евро. При этом официальных переговоров между клубами ещё не было.

В минувшем сезоне бразилец провёл за «Фламенго» 41 игру и оформил 27 забитых голов. Согласно данным портала Transfermarkt, рыночная стоимость Педро Абреу составляет 22 млн евро.