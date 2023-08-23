Семин посоветовал полузащитнику «Аталанты» Миранчуку вновь уйти в аренду

Экс-наставник «Локомотива» Юрий Семин дал совет российскому полузащитнику «Аталанты» Алексею Миранчуку.

Напомним, что минувший сезон 27-летний футболист провел в аренде в «Торино». Клуб из Турина хочет купить Алексея.

«Леше нужно уходить в аренду или играть лучше, вот и все. Других вариантов нет. Я не вижу другого развития событий, он просто попал не к тому тренеру и не в ту команду. У Гасперини свои требования, и, видимо, Леша не подходит под эти требования», - приводят »РИА Новости» слова Семина.

В минувшем сезоне Миранчук провел 31 матч, в которых забил четыре мяча и отдал шесть голевых передач.