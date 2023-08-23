«Локомотив» стал победителем Кубка Акинфеева. Турнир впервые проводился в Химках

Московский «Локомотив» впервые стал победителем Кубка Игоря Акинфеева.

В финальном матче двух столиц московский «Локомотив» обыграл петербургский «Зенит» со счетом 5:0.

Предоставлено Министерством физической культуры и спорта Московской области

Третье место турнира заняли хозяева V Кубка Игоря Акинфеева – подмосковный футбольный клуб «Химки». Их соперником в борьбе за «бронзу» стал клуб «Чайка» из Ростовской области. Игра завершилась со счетом 1:0 в пользу подмосковной команды.

Предоставлено Министерством физической культуры и спорта Московской области

В 2023 году Кубок Игоря Акинфеева впервые прошел в Химках, ранее он проводился в Бронницах. В соревнованиях приняли участие 16 команд юных игроков 2011 года рождения, среди которых можно также выделить «Ростов», «Нижний Новгород», казанский «Рубин», знаменитую №Академию Коноплева» и минское «Динамо».

Предоставлено Министерством физической культуры и спорта Московской области

«Нашему турниру уже 5 лет. Я очень счастлив, что мы с каждым годом становимся все больше, растем в профессиональном плане, в расширении турнира. Команды, которые приезжают – это лучшие и самые сильные академии нашей страны. Для меня это большая гордость, потому, что наш турнир – один из самых сильных, который есть на территории нашей страны. Я очень счастлив, ребята, что вы приезжаете. Здесь на трибунах за вас переживают ваши родители. Спасибо всем огромное. Не важно, какая эмблема у вас на груди, будьте всегда честными, настоящими, любите футбол и, самое главное, всем – без травм!», - напутствовал юных футболистов сам голкипер и капитан армейцев.