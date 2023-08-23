Воздушный шар «Динамо» принял участие в фестивале аэростатов

Воздушный шар футбольного клуба «Динамо», подготовленный совместно с официальным авиаперевозчиком команды – авиакомпанией «Россия», принял участие в фестивале аэростатов «Приволжская фиеста» в Нижнем Новгороде.

Мероприятие, в котором клуб принял участие в рамках празднования столетия, прошло на минувшей неделе. В течение шести дней в воздух отправлялись десятки воздушных шаров, пролетая над центром города и Волгой.

Добавим, что после пяти туров сезона-2023/24 бело-голубые с десятью очками занимают третье место в турнирной таблице.

В группе 4 Кубка страны команда Марцела Лички с четырьмя очками идет второй, уступая московскому «Спартаку».