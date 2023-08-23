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Денис Черышев останется в «Венеции» на сезон-2023/24

Воспитанник мадридского «Реала» не сумел найти новую команду.
23 августа 2023 12:05
автор: Виталий Овсянников

Сегодня, 23 августа, Давиде Брендолин, занимающий должность спортивного директора «Венеции», сообщил, что полузащитник Денис Черышев останется в итальянском клубе на следующий сезон.

Команда Серии B не получила ни одного предложения по российскому футболисту.

«Следующий сезон Черышев проведет в «Венеции». Мы так и не получили ни одного предложения по нему. Денис остается с нами», — цитирует Давиде Брендолина Sport24.

В минувшем сезоне российский полузащитник провёл за итальянский клуб 24 встречи, в которых забил четыре мячи и оформил два ассиста.

источник: Sport24.ru
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