ПАОК рассчитывает, что Оздоев сможет принять участие в матче Лиги конференций

Сегодня, 23 августа, пресс-служба ПАОКа сообщает о том, что российский полузащитник греческого клуба Магомед Оздоев может принять участие в игре квалификационного этапа Лиги конференций против шотландского клуба «Хартс».

Ранее сообщалось, что россиянин не может получить визу для поездки в Шотландию.

«Если все получится, Оздоев вылетит на матч с «Хартс» в экстренном порядке», — цитирует пресс-служба ПАОКа издание «Спорт-Экспресс».

В России Оздоев выступал в составе «Зенита», «Рубина», «Локомотива» и «Ахмата». Последним клубом игрока перед переходом в чемпионат Греции был турецкий «Фатих Карагюмрюк».