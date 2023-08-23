Российская защитница Абдуллина перешла из «Челси» в ФК «Париж»

Сегодня, 23 августа, пресс-служба ФК «Париж» сообщает в своих социальных сетях о том, что защитница английского «Челси» и сборной России Алсу Абдуллина официально перешла во французский клуб.

Ранее сообщалось, что 22-летняя россиянка покинет лондонский клуб из-за недостатка игровой практики.

Добавим, что Абдуллина играла за «Челси» с декабря 2021 года после своего перехода из «Локомотива». В сезоне-2022/2023 в составе «синих» она приняла участие в шести играх и провела на поле всего 116 минут.