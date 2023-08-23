Роналду накричал на судью после матча азиатской Лиги чемпионов

Полузащитник саудовского «Аль-Насра» Криштиану Роналду вновь оказался в эпицентре скандала с судейством.

После матча его клуба с «Шабаб Аль-Ахли» (ОАЭ) в финале квалификации азиатской Лиги чемпионов, португальский нападающий накричал на арбитра, после чего оттолкнул мужчину, который пытался сделать с ним селфи.

Криштиану был недоволен тем, что судья не назначил одиннадцатиметровый в пользу «Аль-Насра» после попадания мяча в руку игрока «Шабаб Аль-Ахли» в штрафное площади соперника.

Встреча закончилась со счётом 4:2 в пользу команды из Саудовской Аравии. Криштиану Роналду отметился голевой передачей.