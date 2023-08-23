Рапино раскритиковала Рубиалеса за поцелуй футболистки Эрмосо

Обладательница «Золотого мяча» среди женщин и двукратная чемпионка мира Меган Рапино повергла критике президента испанской федерации футбола Луиса Рубиалеса.

Напомним, глава RFEF страстно поцеловал в губы футболистку Дженни Эрмосо во время церемонии награждения ЖЧМ-2023. В дальнейшем он заявил, что «это был момент, когда двое друзей праздновали победу».

Также Луис Рубиалес угодил в ещё один скандал. После окончания финала женского ЧМ, в котором Испания победила Англию (1:0), в сети распространилось видео, на котором президент RFEF показывает неприличный жест, взяв себя за пах. При этом рядом с ним сидела королева Испании Летисия и её 16-летняя дочь София.

«Поцелуй Рубиалеса говорит о глубоком уровне женоненавистничества и сексизма в Федерации футбола Испании и мужчин в ней. Была ещё одна картина, которая сигнализирует об этом — после финального свистка Рубиалес просто схватился за пах. Что это за перевёрнутый мир? На международной арене, где вы должны праздновать, футболистка подвергается физическому насилию со стороны этого мужчины», — сказала Рапино в интервью The Atlantic.