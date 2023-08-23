Карраскаль до сих пор не прошел медосмотр для «Динамо»

Колумбийский полузащитник Хорхе Карраскаль не прошел медосмотр для завершения трансфера из ЦСКА в «Динамо».
Как сообщает «Матч ТВ», 25-летний футболист отсутствовал на тренировке общей группе игроков бело-голубых. Ситуация с переходом Карраскаля находится в подвешенном состоянии
Отметим, что Хорхе пополнил стан ЦСКА в феврале прошлого года. Колумбиец ранее выступал за «Ривер Плейт».
26 августа «Динамо» сыграет в Казани против «Рубина» в рамках 6-го тура чемпионата РПЛ.
источник: Телеканал «Матч ТВ»