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Карраскаль до сих пор не прошел медосмотр для «Динамо»

Футболист ранее выступал за другой столичный клуб.
23 августа 2023 14:37
автор: Александр Поволоцкий

Колумбийский полузащитник Хорхе Карраскаль не прошел медосмотр для завершения трансфера из ЦСКА в «Динамо».

Как сообщает «Матч ТВ», 25-летний футболист отсутствовал на тренировке общей группе игроков бело-голубых. Ситуация с переходом Карраскаля находится в подвешенном состоянии

Отметим, что Хорхе пополнил стан ЦСКА в феврале прошлого года. Колумбиец ранее выступал за «Ривер Плейт».

26 августа «Динамо» сыграет в Казани против «Рубина» в рамках 6-го тура чемпионата РПЛ.

источник: Телеканал «Матч ТВ»
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