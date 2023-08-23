«Реал Сосьедад» сообщил, что клуб делает всё возможное, чтобы заявить Захаряна

Пресс-служба клуба «Реал Сосьедад» сообщила о том, что коллектив из Сан-Себастьяна делает всё возможное, чтобы успеть заявить 20-летнего российского полузащитника Арсена Захаряна к матчу 3-го тура чемпионата Испании с «Лас‑Пальмасом».

«Успеем ли зарегистрировать Захаряна в Ла Лиге до матча с «Лас-Пальмасом»? Клуб делает всё возможное, чтобы Арсен смог сыграть в пятницу», — цитирует пресс-службу клуба «Матч ТВ».

Ранее сообщалось, что Ла Лига до сих пор не зарегистрировала Арсена в качестве игрока «Реал Сосьедад». Клуба направил документы 21 августа, но не получил пока никакого ответа. таким образом, дебют Захаряна в испанском чемпионате может быть отложен.