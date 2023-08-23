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Экс-игрок «Реал Сосьедада» Идиакес надеется, что Захарян проявит себя так же, как Карпин и Хохлов

Он играл за клуб из Сан-Себастьяна с 1992 по 2002 год.
23 августа 2023 15:01
автор: Виталий Овсянников

Испанский экс-футболист Иньиго Идиакес, ранее выступавший за «Реал Сосьедад», поделился мыслями о трансфере в команду из Сан-Себастьяна россиянина Арсена Захаряна.

«К сожалению, я не видел матчей Захаряна, но надеюсь, что он будет в таком же порядке, как Карпин и Хохлов, с которыми я играл. Они были сильными футболистами, играть с ними было очень приятно. Важно, что «Реал Сосьедад» — это команда, где о футболисте заботятся с первого дня и очень помогают адаптироваться», – сказал Идиакес в интервью сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру».

Ранее сообщалось, что «Реал Сосьедад» делает всё возможное, чтобы успеть заявить 20-летнего российского полузащитника Арсена Захаряна к матчу 3-го тура чемпионата Испании с «Лас‑Пальмасом».

На данный момент Ла Лига до сих пор не зарегистрировала Арсена в качестве игрока клуба из Сан-Себастьяна.

источник: «Евро-футбол.ру»
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