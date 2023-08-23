Абдуллина назвала переход в ФК «Париж» важным шагом в карьере

Российская футболистка Алсу Абдуллина поделилась впечатлениями от своего трансфера из лондонского «Челси» в ФК «Париж».

22-летняя защитника будет выступать за французский клуб на правах годичной аренды.

«Очень ценю время, проведённое в «Челси»: на протяжении полутора лет я тренировалась и играла вместе с футболистками очень высокого уровня. Сейчас настал момент попробовать себя в другой команде. Очень рада присоединиться к ФК «Париж». Для меня это важный шаг в карьере», — цитирует Абдуллину пресс-служба женской сборной России по футболу в своём Telegram-канале.

Добавим, что Абдуллина играла за «Челси» с декабря 2021 года после своего перехода из «Локомотива». В сезоне-2022/2023 в составе «синих» она приняла участие в шести играх и провела на поле всего 116 минут.