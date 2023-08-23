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«Чувствую себя на 22». Дзюба поблагодарил болельщиков за поздравления с днем рождения

Футболист пропустил две последние игры железнодорожников.
23 августа 2023 15:25
автор: Александр Поволоцкий

Форвард «Локомотива» Артем Дзюба показал подарки, которые получил в свой день рождения.

Отметим, что 22 августа футболисту исполнилось 35 лет. Артем опубликовал в соцсети видео, в котором поблагодарил всех за поздравления.

»Всем спасибо за поздравления и теплые слова! Чувствую себя на 22, полон сил и эмоций для новых побед! Вперед, «Локо»!» — написал Дзюба под постом.

Отметим, что «Локомотив» набрал шесть очков в пяти матчах РПЛ и занимает 11‑е место в турнирной таблице.

источник: «Советский спорт»
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