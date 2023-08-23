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Чемпионат Саудовской Аравии попал в десятку самых дорогих лиг мира

Арабская страна обошла Нидерланды по этому показателю.
23 августа 2023 16:31
автор: Глеб Шевяков

Чемпионат Саудовской Аравии в настоящий момент входит в топ-10 дорогостоящих лиг мира. Об этом сообщает авторитетный портал Transfermarkt.

Лига, в которую этим летом перебрались многие звёзды мирового футбола, оценивается в 1,02 миллиарда евро. Ранее десятое место в этом рейтинге занимала Эридивизи (Нидерланды) с 1,01 миллиардом.

К этому времени в пятёрку самых дорогих футбольных чемпионатов входят Лига 1 (3,48), Бундеслига (4,14), Серия А (4,52), Ла Лига (4,67) и АПЛ (10,4).

источник: Transfermarkt
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